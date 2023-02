Staat versagt bei Corona-Soforthilfe

Plus Während die Corona-Regeln enden, müssen Unternehmen jetzt die Nachwehen einer schwammigen Corona-Politik ausbaden. Ein Kommentar von LT-Redakteurin Lisa Gilz

Die Corona-Soforthilfe war das hochgelobte, goldene Versprechen der Politiker 2020. Das Prinzip schien zu funktionieren und viele Betriebe und Selbstständige konnten tatsächlich damit die wirtschaftlichen Tiefs in der Pandemie überwinden. Nach fast drei Jahren das Geld wieder zurückzufordern, stößt zu Recht bei Unternehmerinnen und Unternehmern sauer auf. Denn finanziell erholen konnten sich die Branchen teilweise noch nicht.