Stabile Kreisumlage ist ein gutes Zeichen

Der Landkreis Landsberg will die Kreisumlage nicht erhöhen. Für die Kommunen ist dies eine gute Nachricht, findet LT-Redakteur Dominik Stenzel.

Mehrere Stunden nahmen die Beratungen über den Kreishaushalt in Anspruch. Alle Fraktionen hatten sich mit dem Zahlenwerk intensiv auseinandergesetzt, einiges anzumerken und stellten viele Nachfragen. Genau so soll es auch sein. In den Sitzungen entstanden lebhafte Diskussionen und am Ende wurde die Kreisumlage dann doch nicht erhöht. Trotzdem dürften die Kommunen nur vor-übergehend aufatmen.

Es sind noch Verbesserungen möglich

Gerade der Antrag der SPD zeigte auf, dass in dem von der Verwaltung vorgestellten Entwurf noch einige Verbesserungen möglich waren. Dass die Kreisumlage allerdings dauerhaft auf einem so niedrigen Niveau verbleibt, erscheint unwahrscheinlich. Landrat Thomas Eichinger (CSU) wies nachdrücklich darauf hin, dass in den kommenden Jahren viele Investitionen anstünden. Auf die immerzu steigenden Kosten der Jugendhilfe könne der Landkreis Landsberg zudem nicht dämpfend einwirken.

Es ist gut möglich, dass sich die ohnehin schon schwierige finanzielle Situation im Landkreis also weiter verschärfen wird. Allerdings bekommen viele Kommunen die Auswirkungen der Corona-Krise weiter deutlich zu spüren. An der Umlage festzuhalten, ist deswegen ein gutes Zeichen.

