Stop and Go beim Busverkehr im Landkreis Landsberg

Plus Kein Bus von Dießen nach Herrsching und kein Bus mehr von Landsberg nach Buchloe: Sandy Kesner hält den Busverkehr im Landkreis Landsberg für unzureichend.

Von Dießen nach Herrsching: Der langjährige Wunsch nach einem Busverkehr zwischen West- und Ostufer des Ammersees bleibt unerfüllt. Auch für die neu etablierte Linie 63 von Landsberg nach Buchloe soll bald wieder Schluss sein. Wer heutzutage in den Bus einsteigen möchte, weiß in der Praxis oft nicht, ob dieser überhaupt unterwegs ist. Das Angebot des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) im Landkreis steht wie immer in der Kritik.

