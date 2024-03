Dass Wasser und Abwasser immer teurer werden, überrascht nicht

Plus Die Kosten für Wasser und Abwasser steigen vielerorts massiv an. Das liegt nicht nur an hohen Investitions- und Betriebskosten, meint LT-Redakteur Gerald Modlinger.

Die Gebühren für Abwasser und Wasser sind vielerorts zu Kostentreibern für Wohnungsbesitzer geworden, besonders auch in Geltendorf. Die S-Bahn-Gemeinde ist diesbezüglich im Landkreis eines der teuersten Pflaster. Nach den aktuellen Gebühren werden für 100 Kubikmeter Wasser inklusive Abwasserentsorgung 925 Euro im Jahr fällig.

Die Erklärungen für die Kostensteigerungen bei der Wasserversorgung hören sich fast überall gleich an: Wachsende Anforderungen aus den technischen Regelwerken, doppelte Systeme, um bei einem Ausfall die Versorgung nicht unterbrechen zu müssen, steigende Personal- und Energiekosten und der Erneuerungsbedarf bei jahrzehntealten Anlagen. Beim Abwasser ist es ähnlich, und hier spielen auch sich steigernde Ansprüche an die Gewässerreinhaltung eine Rolle.

