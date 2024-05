Windkraft? Muss nicht unbedingt in Dießen sein

Plus Wie hält man es mit der Windkraft? In Dießen lässt sich das nicht so eindeutig beantworten, findet Gerald Modlinger.

Der Dießener Gemeinderat hat sich mit Blick auf das vom Regionalen Planungsverband (RPV) vorgeschlagene Windkraft-Vorranggebiet nicht ungeschickt aus der Affäre gezogen. Den größeren, östlich der Kreisstraße von Dießen nach Entraching gelegenen Teil lehnt man ab, zur Restfläche zwischen der Kreisstraße und Ober- und Unterbeuern wurde keine Stellungnahme abgegeben.

Ob damit das geplante Vorranggebiet entsprechend kleiner wird, wird sich zeigen. Die Entscheidung darüber liegt beim Planungsverband. Mehr Wirkung – zumindest momentan – hat die Positionierung des Gemeinderats gegenüber den Staatsforsten, denen der Wald östlich der Straße gehört: Denn bislang gilt, dass der Staat seine Flächen nicht Windkraft-Investoren anbietet, wenn die Gemeinde dagegen ist. Die westliche Restfläche ist bedeutend kleiner, besitzmäßig zersplittert und umschließt ein Naturschutzgebiet, insgesamt wohl weniger attraktiv.

