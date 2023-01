Zöpfe, die helfen können

Plus Eine Teenagerin aus Leeder spendet ihre Haare. Wie wäre es mit einer Kurzhaarfrisur für den guten Zweck, fragt LT-Redakteurin Vanessa Polednia.

Haare erfüllen viele Funktionen. Sie schützen etwa vor Witterungseinflüssen. Sie sind beim Menschen aber auch Ausdruck von Lebenseinstellungen und Werten. Wer einen bunten Irokesen-Schnitt trägt, arbeitet wohl eher nicht bei einer Bank. Ein adretter Haarschnitt ist hingegen selten auf Punk-Veranstaltungen anzutreffen. Haare sind ein Teil der eigenen Identität. Umso schwieriger ist es für viele Betroffene, wenn ihnen aufgrund einer Erkrankung das Haupthaar ausfällt.