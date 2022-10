Busfahrer berichtet über Beschwerden und rücksichtslose Autofahrer

Plus Warum ist der Beruf des Busfahrers unbeliebt? Tobias Gröger, der im Kreis Landsberg seit Jahren am Steuer sitzt, berichtet von einem schwierigen Arbeitsalltag.

Die Busunternehmen im Landkreis haben mit akuter Personalnot zu kämpfen. Kürzlich sprach Landrat Thomas Eichinger ( CSU) bei einem Pressetermin von einem Fachkräftemangel auf breiter Front – das Angebot müsse zurückgefahren werden (LT berichtete). Doch warum wollen immer weniger Menschen als Busfahrer arbeiten? Unsere Redaktion hat bei Tobias Gröger nachgefragt, der seit 15 Jahren im Landkreis Landsberg am Steuer sitzt.