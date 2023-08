Das sind die schönsten Katzenfotos aus dem Landkreis Landsberg

Zum Weltkatzentag haben wir nach dem schönsten Katzenfoto im Landkreis Landsberg gesucht und so haben Sie gewählt.

Das schönste Katzenfoto kommt aus Reichling und das Model auf dem Bild hört auf den Namen Panini. 574 Leserinnen und Leser haben bei unserer Abstimmung zum Weltkatzentag die schwarz-weiße Katze auf Platz Eins gewählt. Knapp 2000 Stimmen wurden insgesamt abgegeben.

Panini lebt seit fast sieben Jahren in Reichling

Paninis Katzenmama Janina Barth hatte schon immer den Wunsch einen eigenen schnurrenden Vierbeiner zu adoptieren, doch ihre Mutter ist allergisch. „Als ich dann mit meinem jetzigen Mann zusammengezogen bin, habe ich ihm die Idee unterbreitet“, erzählt sie. Er sei immer mehr der Hundemensch gewesen, aber schließlich konnte sie ihn überzeugen. Vor knapp sieben Jahren seien sie also ins Tierheim gegangen. „Schließlich gibt es genug Katzen, die ein Zuhause benötigen“, sagt die Reichlingerin zu der Entscheidung, keine Katze beim Züchter zu kaufen.

Platz Zwei mit 354 Stimmen belegt bei dem Voting Nala. Der junge und neugierige Britisch Kurzhaar Mix wohnt bei Familie Brandl in Utting. Foto: Harald Brandl

Bei dem Tierheimbesuch habe sie dann eigentlich eine andere Katze in der engeren Auswahl gehabt, doch Panini – damals noch ein Katzenbaby und eher ängstlich – sei auf ihren Freund geklettert, dort eingeschlafen und hat so die Entscheidung in die eigene Pfote genommen. „Nachdem wir sie mit Rinderhackfleisch aufgepäppelt hatten, etwas anderes hat sie nämlich nicht gegessen, wurde sie zuerst zu einem kleinen Tyrannen“, sagt Barth. Nachts sei kein Zeh sicher gewesen, der unter der Decke hinauslukte.

Mittlerweile sei Panini ganz entspannt

Aber mit der Zeit habe sich der Charakter wieder geändert. „Irgendwann ist sie dann zu einem halben Hund mutiert“, sagt die Reichlingerin mit einem Lachen. Panini sei nicht nur ruhiger geworden, sondern geht auch mit spazieren. So elegant wie die Katze auf dem Bild auch aussehe, könne Panini sehr tollpatschig sein. „Sie springt immer zu kurz“, sagt Barth.



Seit eineinhalb Jahren hat Panini zudem eine Artgenossin im Haus, mit der sie sich gut versteht. „Allgemein ist Panini ganz entspannt, selbst, wenn meine zehn Monate alte Tochter mit ihr spielen will.“ Am allerliebsten habe Panini aber Mathias Steiner, Freund der Familie und im Falle des Siegerfotos auch der zuständige Fotograf. Zusammen würden die beiden auch gerne mal auf der Couch zusammen einschlafen.

Das Landsberger Tagblatt dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für die vielen Zusendungen!