Die Corona-Inzidenz im Kreis Landsberg erreicht einen neuen Höchstwert

Im Landkreis Landsberg stecken sich weiter viele Menschen mit Corona an. Am Sonntag wird wieder ein deutlicher Anstieg der Fälle vermeldet.

Einen weiteren Höchstwert hat die Corona-Inzidenz im Landkreis Landsberg am Sonntag erreicht. Am Sonntagmorgen veröffentlichte das Robert-Koch-Institut eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1655,1, nachdem sie am Samstag noch bei 1511,3 gelegen war.

Von Samstag- bis Sonntagmorgen wurden weitere 197 neue Fälle gemeldet. Damit ist die Gesamtzahl derjenigen, bei denen seit Beginn der Pandemie eine Covid-19-Infektion nachgewiesen wurde, auf 14.094 gestiegen, das entspricht 11,6 Prozent der Landkreisbevölkerung.

Nach den Daten des Intensivbettenregisters wird im Landkreis Landsberg derzeit eine an Covid 19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. (lt)

