Landkreis Landsberg

vor 31 Min.

Die Politik lässt die Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel nie los

Plus Die Grünen-Politikerin aus Kaufering möchte viele Themen vorantreiben. Zu ihren Zielen gehört etwa die Renaturierung des Lechs und der viergleisige Ausbau der S4.

Von Dagmar Kübler Artikel anhören Shape

Die Sommerferien sind für Gabriele Triebel kurz ausgefallen: drei Tage Wien, und selbst da war sie stets am Handy erreichbar. Selbst jetzt in den Plenarferien, die sich an den Schulferien orientieren, lässt die Politik sie nicht los. Es gibt vieles voranzutreiben, was ihr wichtig ist. Dazu gehört der viergleisige Ausbau der S4. Aber auch die Übernahme der Uniper-Wasserkraftwerke durch den Freistaat. Ginge es nach ihr, soll der Lech wieder natürlicher werden. „Die Durchlässigkeit der Wehre für Geschiebe und Fische soll erhöht und Fließstrecken sollen erweitert werden“, sagt Triebel. Zwölf Kraftwerke gibt es im Landkreis Landsberg, insgesamt kommt der Lech auf über 40 Querbauten und 32 Kraftwerke. Triebel setzt sich für seine Renaturierung ein und „dass die Artenvielfalt wieder mehr Chancen hat“.

„Bei einer Radtour von der Quelle bis zur Mündung des Lechs konnte ich sehen: Der Lech ist in Österreich ein Naturfluss, in Deutschland Energiequelle“, so Triebel. Jedoch will sie keinen Aktionismus an einzelnen Stellen, sondern schiebt eine große Studie mit an, in die Erkenntnisse zu Auswirkungen des Klimawandels auf den Lech und damit auf die Stromerzeugung mittels Wasserkraft ebenso einfließen sollen wie zum Hochwasserschutz.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen