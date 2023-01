Ein Geburtenrekord und ein Neujahrsbaby im Landsberger Klinikum

Für das Jahr 2022 wird im Klinikum Landsberg ein Geburtenrekord verzeichnet. Baby Malena Emma erblickt an Neujahr 2023 das Licht der Welt.

Die Zahlen 1342 und eins sind zum Jahreswechsel die Glückszahlen im Klinikum Landsberg. Sophia ist im Geburtenbuch 2022 mit der Nummer 1342 verzeichnet. Sie ist laut einer Pressemitteilung das letzte Baby und damit das Rekordbaby des vergangenen Jahres. Am Freitagabend, 30. Dezember, hatte Ehemann Dominik seine hochschwangere Frau Bettina zur Geburt ins Klinikum Landsberg gebracht.

Einige Stunden und viele Wehen später war die kleine Sophia da. Sie kam am Samstag, 31. Dezember, um 11.01 Uhr auf die Welt, wog 3330 Gramm und ist 53 Zentimeter groß. Mama Bettina spricht von einer anstrengenden Geburt - sie habe sich aber durch Hebammen, Ärzte und Pflegepersonal gut betreut gefühlt. Die kleine Sophia wird künftig mit ihren Eltern in Untermeitingen leben.

Sophia ist im Geburtenbuch 2022 des Landsberger Klinikums das 1342. Baby. Foto: Klinikum Landsberg

Die Zahl der Geburten im Klinikum Landsberg stieg von 1306 Babys im Jahr 2021 auf 1342 Babys im Jahr 2022. Ein großes Team an Hebammen, Ärzten und Pflegepersonal macht laut der Pressemitteilung solch einen Rekord überhaupt erst möglich.

Das Neujahrsbaby in Landsberg erblickt um 5.27 Uhr das Licht der Welt

Das Neujahrsbaby Malena Emma erblickte am Sonntag, 1. Januar, um 5.27 Uhr das Licht der Welt und öffnet damit das Geburtenbuch 2023. Die Eltern Ramona und Daniel kamen am Neujahrstag um 1 Uhr in den Kreißsaal. Kaum viereinhalb Stunden später war die kleine Malena Emma schon auf der Welt. Auch Mama Ramona ist mit der Betreuung im Klinikum sehr zufrieden. Sie und ihre kleine Familie sind im Landkreis Fürstenfeldbruck zu Hause.

Vom Klinikum Landsberg gab's für beide Babys eine kleine Überraschung von Klinik-Maskottchen Ludwig Lustig. Zum Jahreswechsel hatten die Hebammen Romy Birk und Claudia Martin Dienst, sowie die beiden Ärztinnen Dr. Susanne Artus und Dr. Andrea Fehle. (AZ)

Lesen Sie dazu auch