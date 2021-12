Landkreis Landsberg

16:25 Uhr

Impftermine: Im Landkreis Landsberg ist momentan Geduld gefragt

Plus Derzeit ist es im Landkreis Landsberg oft nicht leicht, schnell an einen Termin zu kommen. Die Wartezeit lässt sich aber in vielen Fällen verkürzen.

Von Dominik Stenzel

Die Politik hat angesichts der weiter angespannten Corona-Lage eine klare Marschroute vorgegeben: In den kommenden Wochen soll möglichst viel – und möglichst schnell – geimpft werden. Da ungeimpfte Personen zudem mit immer mehr Einschränkungen zu rechnen haben (siehe Artikel oben), steigt auch im Penzinger Impfzentrum nun die Nachfrage. Mittlerweile ist es offenbar nicht mehr so leicht, zeitnah einen Termin zu bekommen. Es gibt aber einen Tipp, durch den die Wartezeit in vielen Fällen verkürzt werden kann.

