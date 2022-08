Landsberger Polizei warnt vor Anrufen falscher Polizisten

Im Landkreis Landsberg häufen sich erneut Schockanrufe. Wie sich Betroffene verhalten sollen.

In den vergangenen Tagen häuften sich im Landkreis Landsberg erneut Anrufe von falschen Polizeibeamten. Das teilt die Polizei mit und gibt Tipps, wie man sich verhalten soll.

Bei sogenannten Schockanrufen wird versucht, die Geschädigten zu einer Geldübergabe beziehungsweise Vermögensverfügung zu bewegen, meldet die Polizei. Die unbekannten Anrufer geben sich dabei beispielsweise als Polizeibeamte aus. Teilweise geben sich die Betrüger am Telefon auch als nahe Familienangehörige aus, welche vortäuschen in Not, insbesondere finanzieller Not, zu sein.

Um nicht auch Opfer einer solchen Betrugsmasche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

•Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit.

•Anrufer macht Druck? Das ist Teil der Masche. Legen Sie einfach auf.

•Die echte Polizei fordert niemals Vermögen von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen.

•Verwandte fordern sofortige finanzielle Hilfe? Seien Sie misstrauisch.

•Übergeben Sie nie Geld oder Schmuck an Unbekannte.

•Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen. (AZ)