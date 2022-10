Nahverkehr im Kreis Landsberg: Nächste Buslinie wird ausgedünnt

Das Busunternehmen kann die Linie 60 Landsberg-Geltendorf nicht mehr betreiben. Wer die Beförderung der Fahrgäste übernimmt.

Der öffentliche Nahverkehr im Landkreis Landsberg wird weiter ausgedünnt. Jetzt hat das Landsberger Busunternehmen Schneider, Betreiber der Regionalbuslinie 60 ( Landsberg – Egling – Geltendorf), bekannt gegeben, sich von der Betriebspflicht für diese Linie zum 31. Oktober befreien zu lassen. Und so wird die erste Notvergabe der Energiekrise durchgeführt.

Begründet wird dieser Schritt durch massiv gestiegene Kosten, so dass diese Linie nicht mehr eigenwirtschaftlich zu betreiben wäre, teilt das Landratsamt in einer Pressemeldung mit. Der Kreisausschuss des Kreistags habe nun in nichtöffentlicher Sitzung, in Abstimmung mit der Regierung von Oberbayern, einer Notvergabe an eine Bietergemeinschaft zum Weiterbetrieb der Linie 60 zugestimmt.

Der neue Fahrplan wird gerade erstellt

Dennoch kommt es laut Pressemeldung zu einer Ausdünnung des Fahrplans auf dieser Linie. Der neue Fahrplan – ab 1. November – werde aktuell erstellt und ist demnächst an den Haltestellen, auf der Seite www.lvg-bus.de oder auch auf der Internetseite des Landratsamtes www.landratsamt-landsbgerg.de zu sehen. (AZ)

