Neuer Rekord beim Stadtradeln im Landkreis Landsberg

Die Aktion Stadtradeln ist beendet. Wie viele Kilometer heuer im Landkreis Landsberg geradelt wird.

Der Aktionszeitraum für das Stadtradeln ist beendet und auch die Nachmeldefrist ist nun vorbei. Vom 26. Juni bis zum 16. Juli waren wieder alle Fahrradinteressierten im Landkreis aufgerufen, so viele Kilometer wie möglich auf dem Rad zurückzulegen. Dabei haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Landkreis einen neuen Rekord aufgestellt.

Insgesamt 162 Teams wurden während des Zeitraums gegründet, um sich zum Radeln zu motivieren, gemeinsame Touren zu machen und durch den Verzicht aufs Auto aktiv das Klima zu schützen. Mit insgesamt 753.330 Kilometern wurde der Rekord aus dem Jahr 2020 deutlich übertroffen. Umgerechnet in CO2 entspricht dies einer Vermeidung von 116 Tonnen, die von insgesamt 3262 Radlerinnen und Radlern erreicht wurde.

Auch in diesem Jahr wurde das Stadtradeln im Landkreis Landsberg von einer Spendenaktion begleitet. Die Radelnden haben wieder alles darangesetzt, den maximalen Spendenbetrag von 5000 Euro zu erreichen. Über die Edeka-Spende freuen darf sich wieder eine soziale Initiative im Landkreis Landsberg: 2022 fiel die Wahl auf die Lebenshilfe Landsberg, die mit dem Spendenbetrag E-Bikes für die klimaschonende Mobilität der Mitarbeiter zwischen den verschiedenen Einrichtungen der Lebenshilfe anschaffen wird.

Vier Stadtradeln-Stars im Landkreis Landsberg

Durch die Sonderkategorie „Stadtradeln-Stars“ soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Erweiterung des Stadtradelns aufgezeigt werden. Die Stars verzichten während des dreiwöchigen Aktionszeitraums vollkommen auf das Auto, auch die Mitfahrt in einem Auto ist ihnen untersagt. In diesem Jahr hatte der Landkreis vier Stadtradel-Stars am Start, die sich dieser Herausforderung gestellt haben: Ruth Riedle (Zweite Korrektorin der JWR Landsberg), Jörg Riedle (Vorsitzender Alpenverein Landsberg), Robert Sedlmayr (Bürgermeister Geltendorf) und Dario Bährle (Abteilungsleiter im Edeka Logistikzentrum Landsberg). Ihre Erfahrungen und Berichte sind im Stadtradel-Blog nachzulesen.

Unter www.stadtradeln.de/landkreis-landsberg finden Interessierte die diesjährigen Stadtradeln-Ergebnisse. Die Gewinner der verschiedenen Kategorien werden von der Fachstelle Klimaschutz der Kreisverwaltung Landsberg informiert. (AZ)

