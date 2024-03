Landkreis Landsberg

06:01 Uhr

Podiumsdiskussion in Kaufering: Ist Jungsein anstrengend?

An der Podiumsdiskussion in der Aula der Realschule Kaufering nahmen (von links) Simon Gall, Mia Fischer, Paulina Zinkl, Magdalena Nägelsbach, Justin Barockholt, Ivonne Wagner, Katharina Mayer teil.

Plus Junge Menschen aus dem Landkreis Landsberg diskutieren über die Herausforderungen des Erwachsenwerdens. Glücklichsein ist das Ziel.

Von Dagmar Kübler

"Bildung im Blick" ist ein neues Format des Landkreises, das an acht Terminen die Herausforderungen des Erwachsenwerdens beleuchtet und dabei auch die jungen Menschen selbst zu Wort kommen lässt. Warum Jungsein heutzutage so anstrengend ist, konnten Besucher bei der Podiumsdiskussion in der Realschule Kaufering erfahren.

Rund 30 Besucherinnen und Besucher hatten sich in der Aula der Realschule Kaufering eingefunden, um der Podiumsdiskussion zum Thema „Warum ist Jungsein so anstrengend?“ zu lauschen, darunter auch einige junge Menschen – wenige jedoch angesichts der Brisanz dieses Themas. Unter der Moderation von der Bildungskoordinatorin am Landratsamt, Magdalena Nägelsbach, brachten sich in die Diskussion Schülerinnen und Schüler, Katharina Mayer, die Jugendsozialarbeit an der Berufsschule Landsberg leistet, Lern- und Familiencoach Ivonne Wagner sowie Simon Gall als Vertreter der gesundheitlichen Selbsthilfe ein. Gall ist Initiator der Selbsthilfegruppe Amor Fati, einer Initiative für mentale Gesundheit, die sich wöchentlich in Schondorf trifft.

