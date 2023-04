Rotary-Clubs vergeben in Landsberg Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee

Plus Im Historischen Rathaus in Landsberg zeichnen die Rotarier mehrere Projekte und Initiativen aus. Soziales und ökologisches Engagement stehen im Vordergrund.

Die Schondorfer Initiative Gemeinsam füreinander da, „Pure Water for Generations“ des Herrschingers Pascal Rösler sowie das Schondorfer Musikzentrum und das Outdoorklassenzimmer der Beruflichen Schulen Landsberg sind die Preisträger des von vier Rotary Clubs der Region ausgelobten, mit insgesamt 10.000 Euro dotierten Nachhaltigkeitspreises Lech-Ammersee 2023.

Unter der Schirmherrschaft von Landsbergs Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und umrahmt von Musikbeiträgen wurden die Preise im Festsaal des Historischen Rathauses überreicht. Nachhaltigkeit, das bedeute auch Respekt und Verantwortung gegenüber allen Lebewesen, sagte Baumgartl, das Engagement dafür müsse noch viel mehr öffentlich gemacht werden. "Nachhaltigkeit ist das Beständige, das Ununterbrochene, das Fortlaufende", erklärte die Repräsentantin des den Preis finanzierenden Districts 1841 Prof. Renate Dendorfer-Ditges.

Der Preis setze Anreize, ganz nach dem aktuellen Motto "Imagine Rotary". Für den Nachhaltigkeitspreis 2023 seien zehn Bewerbungen eingegangen, berichtete Maren Münkel, derzeitige Präsidentin des Rotary Clubs Wörthsee. Mit dem Preis solle im Team erbrachtes soziales und ökologisches Engagement gewürdigt werden. Acht Juroren haben laut Münkel Ende Januar getagt und sich für vier preiswürdige Projekte plus einen undotierten Sonderpreis entschieden.

Ein Herrschinger bietet Wassertage für Schüler und Erwachsene

Der Titel "Rotary Nachhaltigkeitspreis Lech-Ammersee" und 4000 Euro Preisgeld wurden an "Gemeinsam füreinander da" verliehen. "Gemeinsam füreinander da ist eine ehrenamtliche Initiative für ein tragendes Netz häuslicher Gemeinschaft", so erklärte Dr. Wolfgang Moser das in Schondorf gegründete Projekt. Moser ließ dabei seine Erfahrungen als Arzt einfließen. So führe Einsamkeit zu Immobilität, und das nicht nur körperlicher Art. "Ohne geistige Beschäftigung lassen auch kognitive Fähigkeiten nach." Der Initiative gehe es vor allem um die "Frühpflege", wenn Pflegedienste noch nicht in Anspruch genommen werden können oder müssen. Dafür sollten alle Angebote im Ort zu einem großen Netzwerk verknüpft werden. Moser nannte Alltagshelfer, Mobilität, Finanzhilfen, Seniorenbeirat, Nachbarschaftshilfe – "einfach eine intakte Dorfgemeinschaft". Mittlerweile seien die Fühler auch zum Nachbarort Utting ausgestreckt worden. Mit dem Preisgeld soll laut Moser ein Infotool erstellt werden.

Der erste Preis ging an Gemeinsam Füreinander da. Im Bild: Schirmherr Dr. Wolfgang Moser und Dominique Merkle. Foto: Thorsten Jordan

Den mit 3500 Euro dotierten zweiten Preis bekam Pascal Rösler zugesprochen. Mit seinem Projekt "Pure Water for Generations e. V." möchte der Herrschinger auf die immer knapper werdende Ressource "trinkbares Süßwasser" und fallende Grundwasserspiegel hinweisen. So bietet er Wassertage nicht nur für Schulen, sondern auch für Erwachsene an. "Meine Vision ist", sagte Rösler, "die Donau auf ihrer gesamten Länge bis zum Jahr 2042 trinkbar zu machen." Das Preisgeld könne er sehr gut gebrauchen, denn ein Wassertag koste bereits rund 4000 Euro.

Der dritte Preis wurde aufgesplittet, je 1250 Euro erhalten das Musikzentrum Schondorf für "Musik verbindet" und die Beruflichen Schulen für ihr "Outdoorklassenzimmer". Das Projekt gehe auf das Jahr 1986 mit dem Reaktorunfall in Tschernobyl zurück, erläuterte Musikzentrumsleiterin Heike Weckend. Damals seien mehrfach ukrainische Kinder zur Erholung in Deutschland gewesen. Zu einigen von ihnen sei der Kontakt nie abgerissen, und gleich nach Kriegsbeginn seien erneut Ukrainer aufgenommen worden. "Mit dabei waren 18 Kinder, die gemäß dem Motto Musik verbindet und dank einer ukrainischen Lehrerin, im Musikzentrum unterrichtet wurden und noch werden." Mit dem Preisgeld sollen Instrumente finanziert werden.

Die Preisträger und Präsidentinnen sangen mit dem Comedy-Duo Mark'n'Simon. Foto: Thorsten Jordan

Das Outdoorklassenzimmer der Beruflichen Schulen wird ausgezeichnet

Das Outdoorklassenzimmer ist ein Nebenprodukt des Um- und Erweiterungsbaus für die Beruflichen Schulen in Landsberg. Die Idee war laut einem der stellvertretenden Schulleiter, dass abgebaute Baustoffe von Schülern verwendbar seien. Dem Neubau geschuldete, gefällte Bäume wurden zu Sitzbänken, Abbruchmaterialien zu einem Klassenzimmer draußen. Was chaotisch begann, sei jetzt von vielen Ideen begleitet. Und es seien viele Schulgruppen beteiligt. Genannt wurden die AGs Grüner Kreis, Hochbeete, Insektenhotel, Bienenstock, Hügelbegrünung. Für all das und für den Kauf von Handschuhen zum alljährlichen Ramadama ist das Preisgeld gedacht.

Auf Regionalität und wenig Verpackungsmüll achtende Kunden werden Theresa Kummer bereits kennen. Die junge Frau aus Waal parkt ihr "Tante Resi unverpackt"-Mobil an verschiedenen Orten im Landkreis. Kummers Philosophie: Sie kommt zum Kunden, nicht umgekehrt. Damit fallen viele Einzelfahrten weg, weite Wege werden auf ihr Mobil gebündelt. Dieses Engagement der bereits mit einem "ökosozialen Gründerpreis" ausgezeichneten Theresa Kummer würdigt Rotary mit dem undotierten Sonderpreis 2023. Undotiert deshalb, weil "Tante Resi unverpackt" ein gewerbliches Projekt ist.