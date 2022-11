Landkreis Landsberg

12:46 Uhr

Thaining schaltet nachts die Straßenbeleuchtung ab

Die Straßenbeleuchtung in Thaining wird demnächst nachts abgeschaltet.

Plus Nachdem der Strompreis für die kommenden Jahre stark steigt, bleiben in Thaining demnächst nach Mitternacht die Lichter aus.

In der vergangenen Gemeinderatssitzung in Thaining führte ein Tagesordnungspunkt zum anderen. Die Stromverträge für die gemeindlichen Liegenschaften enden Ende Dezember 2022. Die Firma Kubus hat nun für den Lieferzeitraum 2023 bis 2025 für die Gemeinde ausgeschrieben. Nicht ganz überraschend musste man nun feststellen, dass aufgrund der aktuellen Situation am Strommarkt die Lage anders aussieht.

