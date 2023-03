Landkreis Landsberg

vor 1 Min.

Weltfrauentag: Drei inspirierende Lebensgeschichten aus der Region

Plus Drei Frauen aus dem Landkreis Landsberg, die sich in Männerdomänen behaupten, geben Einblick in ihr selbstbestimmtes Leben.

Von Vanessa Polednia Artikel anhören Shape

Zum Weltfrauentag kann man Blumen schenken, oder, viel besser, mit Lebensgeschichten aus der Region – nicht nur – junge Frauen inspirieren. Da wäre etwa Manuela "Manu" Sauter-Altheimer. Sie ist vielen als Wirtin und Eigentümerin der Sonderbar am Hellmairplatz und dem "Zim-mer" an der Karolinenbrücke in Landsberg bekannt. Wer seinen Blick über die Gastrowelt der Stadt schweifen lässt, stellt fest: Sie ist hauptsächlich von Männern geprägt. "Am Anfang hatte ich noch das Gefühl, dass man mich nicht ernst nimmt." Im Jahr 2009 und noch mit einem Vollzeitjob und bereits einem Kind übernahm sie die Sonderbar von Charlie Fischer. Der habe bei der Ladenübergabe noch daran gezweifelt, dass die Nachfolgerin "das packt" – um ihr im Anschluss für ihre Arbeit Respekt zu zollen, erinnert sich Sauter-Altheimer. Schon oft sei sie in ihrem Job seitdem an ihre Grenzen gestoßen und darüber hinaus gekommen, sagt sie. Durch die Pandemie geriet ihr Leben aus den Fugen. Und auch ihren geliebten Sport konnte sie zeitweise nicht mehr ausüben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen