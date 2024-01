Wie die Kartei der Not im Landkreis Landsberg hilft

Es kann schnell passieren, dass Menschen in der Region unverschuldet in Not geraten. Auch im Jahr 2023 stand das Leserhilfswerk unserer Zeitung vielen bei.

Das Jahr 2023 war von anhaltenden Konflikten und Krisen überschattet. Die Inflation, die Energiekrise und die schwierige Wohnungsmarktlage haben die Lebensunterhaltskosten immens steigen lassen. Das beängstigt viele Menschen und lässt etwa Alleinerziehende, Rentner oder Familien schneller in eine Notlage geraten. Wer in dieser Situation einen unerwarteten Schicksalsschlag verkraften muss, kann dann oft nur mit fremder Hilfe einen Ausweg finden. Hier steht die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, bei: auf dem Weg zurück in ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben. Dank vieler Spenderinnen und Spender konnten auch im abgelaufenen Jahr wieder auf vielfältige Weise im Landkreis Landsberg Unterstützung geleistet werden.

Seit 1965 hilft die Kartei der Not unverschuldet in Not geratenen Menschen in der Region. Unverschuldet in Not. Krankheit, Behinderung, Unfall oder der Verlust der Arbeit sind nur einige Beispiele dafür.

Die Kartei der Not steht als Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlages den Menschen in der Region in ausweglosen Situationen zur Seite, leistet rasch, unbürokratisch und nachhaltig Hilfe – und das in enger Zusammenarbeit mit einem Netzwerk sozialer Beratungsstellen vor Ort. Damit ist gewährleistet, dass die Unterstützung die Lebenssituation von Bedürftigen tatsächlich verbessert und für den benötigten Zweck verwendet wird.

Alle Verwaltungskosten werden von der Mediengruppe Pressedruck getragen. Das bedeutet, dass jede Spende zu 100 Prozent den Betroffenen zugutekommt.

Im Verbreitungsgebiet unserer Redaktion sind im vergangenen Jahr 40 Hilfeanfragen eingegangen. Insgesamt konnte die Kartei der Not 153 Menschen mit mehr als 43.000 Euro helfen. Dabei halfen dem Leserhilfswerk 580 Spenderinnen und Spender. Die Hilfeanfragen kamen in 18 Fällen aus Familien mit insgesamt 41 betroffenen Kindern. In zehn Fällen war eine chronische Krankheit oder eine Behinderung zu bewältigen. Bei den Menschen mit Behinderung konnte neben der Erholungsmaßnahme zweimal der behindertengerechte Umbau und Kauf eines Fahrzeugs bezuschusst werden.

Die Kartei der Not hilft seit 1965

Der meiste Unterstützungsbedarf drehte sich auch dieses Jahr wieder um das Wohnen. So half die Kartei der Not im Verbreitungsgebiet unserer Redaktion 19 Mal bei den Energie- und Nebenkosten sowie Mietzahlungen, um zu verhindern, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder ohne Strom und Heizung sind. Das entspricht knapp 50 Prozent aller Anträge. Oft war auch die Hilfe beim Umzug in eine günstigere Wohnung oder eine Einrichtung wie eine Kochmöglichkeit, ein Kühlschrank, Herd oder ein Bett mit Matratze nötig. In drei Fällen unterstützte die Kartei der Not akut den Lebensunterhalt - also die Beschaffung von Lebensmitteln, Kleidung, Hygieneartikeln, Babybedarf oder ähnlichem.

Insgesamt konnten zudem fünf Beratungsstellen mit den Notfallhilfen rund 55 Menschen ohne aktuell verfügbares Einkommen mit kleinen Beträgen von bis zu maximal 50 Euro beistehen bei akuten Alltagsbedarfen wie Lebensmitteln, Hygieneartikeln, Unterwäsche oder Rezeptkosten.

Das Ellinor-Holland-Haus in Augsburg. Foto: Silvio Wyszengrad

Das Leserhilfswerk hat viele treue Spenderinnen und Spender

Dazu gibt es das Ellinor-Holland-Haus für bedürftige Menschen jeden Alters aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen und des Allgäuer Zeitungsverlages. Im Augsburger Textilviertel wird den Bewohnern eine unterstützende soziale Gemeinschaft geboten und Eigeninitiative erwartet, damit sie sich persönlich weiterentwickeln und ihre anstehenden Herausforderungen bewältigen. In sicherer Wohnumgebung werden die Bewohnerinnen und Bewohner mit professioneller Hilfe im Alltag befähigt und gestärkt.

"Im ganzen Gebiet unserer Heimatzeitungen von Augsburger Allgemeine und Allgäuer Zeitungsverlag wollen wir Menschen in Not zeigen, dass sie nicht alleine gelassen werden. In unserer Heimat unterstützen gerade in dieser Krisenzeit so viele treue Spenderinnen und Spender unsere Arbeit hier seit Jahren", sagt Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not und des Ellinor-Holland-Hauses. "Wir sind unglaublich dankbar über diesen Zusammenhalt in der Region und die Solidarität für Menschen in unverschuldeten Notlagen.“ (AZ)