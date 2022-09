Traktoranhänger mit Feiernden kippt um: Elf Personen teils schwer verletzt

Bei Hohenpeißenberg kippt während der Fahrt ein Traktoranhänger um, auf dem mehrere Personen feiern. Sie fallen auf die Straße und werden teils schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit elf Verletzten ist es am Samstag, 3. September, im Gemeindebereich Hohenpeißenberg gekommen. Laut Polizei befuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand um 15.15 Uhr ein Mann aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit einem Traktor samt Anhänger eine Nebenstrecke von Peißenberg kommend in Richtung Hohenpeißenberg. Auf dem Anhänger befanden sich mehrere Personen an einer Biertischgarnitur sitzend beim Feiern.

In einer scharfen Rechtskurve kurz vor Hohenpeißenberg kippte der Anhänger um und die Personen fielen auf die Fahrbahn. Im Anschluss entfernte sich der Fahrzeugführer mit dem Traktorgespann von der Unfallstelle. Das Gespann konnte kurze Zeit später von einer Polizeistreife im Ortsbereich Hohenpeißenberg festgestellt werden.

Vier Schwerverletzte bei Unfall in Hohenpeißenberg

Die Staatsanwaltschaft München II hat zur Klärung des Unfallhergangs die Sicherstellung des Fahrzeuggespanns, sowie die Erstellung eines Gutachtens angeordnet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an. Insgesamt wurde bei dem Verkehrsunfall elf Personen verletzt, vier davon schwer. Die Verletzten wurden sowohl mit Rettungswagen und Rettungshubschrauber in die umliegenden Krankenhäuser gebracht.

Am Fahrzeuggespann, sowie an der Schutzplanke im Kurvenbereich entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1000 Euro, teilt die Polizei mit. Vor Ort war ein Großaufgebot der Feuerwehren Hohenpeißenberg und Peiting. Zudem war das Kriseninterventionsteam zur Betreuung der Ersthelfer vor Ort. Die Fahrbahn war für die Dauer der Unfallaufnahme vollständig gesperrt. (AZ)

