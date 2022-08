Landsberg

vor 4 Min.

"Arturo-Projekt" im Kino: So war die Premiere auf Fünf Seen Filmfest

Arturo-Projekt Premiere Der Dokumentarfilm "Das Arturo-Projekt" feiert Weltpremiere beim Fünf Seen Filmfestival im Breitwand Kino in Gauting. Auf den Bildern u.a. Produzent Wolfgang Hauck (Die Stelzer), Kurt Tykwer (Ideengeber) und Uwe Bertram (Theaterregisseur). Bilder von Oliver Wolff

Plus Der Landsberger Filmemacher Robert Fischer gibt mit Wolfgang Hauck Einblick in ein einzigartiges Theaterprojekt, das 2019 auf der Waitzinger Wiese aufgeführt wurde. Wie es um die Zukunft der Stelzer steht.

Von Oliver Wolff

Vielen Landsbergerinnen und Landsbergern ist die Inszenierung von „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ 2019 auf der Waitzinger Wiese in bester Erinnerung. Das Theater Wasserburg führte Bertolt Brechts Stück, das sich thematisch an Hitlers Machtergreifung anlehnt, zusammen mit Wolfgang Haucks Gruppe „Die Stelzer“ und dem Wanderzirkus Boldini auf. Das 20-köpfige Ensemble erntete damals herausragende Kritiken. Mit einem Dokumentarfilm, der am Samstag in Gauting Weltpremiere beim Fünf Seen Filmfestival feierte, wurde dem einzigartigen Theaterprojekt nun ein Denkmal gesetzt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen