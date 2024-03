Autoscheiben zerkratzt und Kennzeichen gestohlen

In der Landsberger Lechstraße wird ein geparktes Auto erheblich beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In der Zeit von Mittwoch, 27. März, um 18 Uhr und Gründonnerstag, 28. März, um 7 Uhr ist in der Landsberger Lechstraße ein Auto erheblich beschädigt worden. Wie die Polizei meldet, wurden an einem grauen Audi A4 sämtliche Scheiben zerkratzt und das hintere Kennzeichen entwendet. Der Sachschaden beträgt rund 5000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 08191/9320 mit der örtlichen Inspektion in Verbindung zu setzen. (AZ)

