Bauarbeiten neben dem Bayertor in Landsberg haben begonnen

Neben dem Landsberger Wahrzeichen entsteht ein Wohn- und Geschäftshaus. Für die am Projekt Beteiligten ist es keine alltägliche Baustelle.

Direkt neben dem Bayertor entsteht in den kommenden Monaten ein Gebäude mit drei Wohneinheiten und einer Gewerbeeinheit. Mit einem symbolischen Spatenstich fiel nun der Startschuss für das Projekt. In Landsbergs Wahrzeichen werden während der Arbeiten unter anderem Erschütterungsmessungen durchgeführt.

Der geplante Neubau nördlich des Bayertors, dessen Proportionen in etwa denen des südlichen Anbaus entsprechen, hat in der Vergangenheit für Diskussionen gesorgt. Manche Bürgerinnen und Bürger sorgen sich um das Erscheinungsbild der Toranlage aus dem 15. Jahrhundert, die zu den meistfotografierten Bauwerken in Landsberg gehört. Architekt Mauritz Lüps stellte allerdings gegenüber unserer Redaktion klar: „Wir bauen nicht dran und greifen nicht ins Bayertor ein.“ Mit dem Vorhaben werde eine Lücke aufgefüllt und der Stadtkörper – wie in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder geschehen – weitergebaut. Das Architektenbüro von Mauritz und Wolf-Eckart Lüps ist in Landsberg bekannt. Das Foyer des Stadttheaters, die Suyter-Mühle und die Wohnungen am Bäckertor mit den Terrassen am Mühlbach zählen zu seinen Projekten.

Vorhaben neben dem Bayertor: „Eine alltägliche Baustelle ist das nicht“

Angesichts des Vorhabens an prominenter Stelle sagt Bauleiter Tobias Ritzer von der Inninger Firma Ritzer Hausbau gegenüber unserer Redaktion: „Eine alltägliche Baustelle ist das nicht.“ Die Beteiligten seien hinsichtlich eines reibungslosen Ablaufs aber guter Dinge: „Seitens der Bauherrschaft sind alle möglichen Maßnahmen und Vorbereitungen getroffen worden.“ Während der Bauarbeiten gebe es im Bayertor Erschütterungsmessungen, sagt Ritzer. Zudem würde der Turm – gerade anfangs – „sehr engmaschig“ vermessen.

In rund einem Jahr sollen die gröbsten und von außen sichtbaren Baumaßnahmen abgeschlossen sein, so der momentane Zeitplan. „Der Innenausbau wird ein bisschen länger dauern“, so Ritzer. Damit wird wohl eine Überschneidung mit einem wichtigen Termin vermieden: Im Jahr 2025 wird das 600-jährige Bestehen des 1425 errichteten Bayertors gefeiert. Ein genauer Termin für die Jubiläumsfeierlichkeiten stehe bisher nicht fest, hieß es zuletzt aus der Stadtverwaltung.

Auch Archäologen sind auf der Baustelle im Einsatz

Die Gesamtfläche der drei Wohneinheiten und der Gewerbeeinheit beläuft sich laut Bauherr Andreas Behr auf rund 400 Quadratmeter. Er möchte die Einheiten vermieten und es gebe – gerade aus der Nachbarschaft – bereits Anfragen. Für die im ersten der zwei Obergeschosse vorgesehene Gewerbefläche komme wohl „irgendeine Bürotätigkeit“ infrage.

In den kommenden Wochen gibt es laut Behr während des Aushubs auch eine archäologische Betreuung und die Baugrube wird mit Bohrpfählen gesichert. Für Interessierte soll an der Baustelle eine Informationstafel mit drei Ansichten des Bauprojekts aufgestellt werden, sagt der Bauherr.