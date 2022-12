Landsberg

vor 32 Min.

Christkindlmarkt: Gründungsmitglieder schreiben Brandbrief an die Stadt

Plus Mit einem Schreiben üben Elisabeth und Johann Maisch Kritik an der Art der Durchführung des diesjährigen Christkindlmarkts aus. Die Stadt Landsberg lässt das nicht unkommentiert.

Von Vanessa Polednia

Zwei Gründungsmitglieder des Landsberger Christkindlmarkts haben einen Brief an das Raum- und Veranstaltungsmanagement der Stadt Landsberg verfasst. Darin kritisieren sie die diesjährige Umsetzung des Christkindlmarkts. Die Stadt schade dem Christkindlmarkt und sei von der Satzung abgewichen. Was sagt die Stadt zu den Vorwürfen?

