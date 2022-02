Landsberg

Das Klinikum Landsberg muss weiterhin Operationen verschieben

Die hohe Last für das Gesundheitssystem hält weiterhin an. Die Regierung von Oberbayern veranlasst deswegen, dass unter anderem in Landsberg stationäre Behandlungen verschoben werden.

Angesichts der nach wie vor hohen Belastung des Gesundheitssystems hat die Regierung von Oberbayern 76 Kliniken im Regierungsbezirk dazu verpflichtet, weiterhin von unter medizinischen Aspekten aufschiebbaren stationären Behandlungen abzusehen. Zu den von der Anordnung betroffenen Kliniken gehören weiterhin auch das Landsberger Klinikum und das Krankenhaus in Schongau. Die seit November 2021 geltenden und zuletzt bis 28. Februar 2022 befristeten Anordnungen werden sowohl für die 57 oberbayerischen Covid-19-Schwerpunktkrankenhäuser als auch für 19 weitere Kliniken, die zuvor Covid-19-Patienten nicht oder nur untergeordnet behandelt hatten, bis einschließlich 18. März 2022 verlängert. Wer entscheidet im Klinikum Landsberg über aufschiebbare Operationen? Ausnahmen für diese sogenannten „elektiven Eingriffe“ können weiterhin nach Abstimmung mit den für die jeweilige Region zuständigen Ärztlichen Leitern Krankenhauskoordinierung zugelassen werden, heißt es in der Pressemitteilung der Regierung von Oberbayern. Dazu müssen die betroffenen Kliniken jedoch sicherstellen, dass die dadurch in Anspruch genommenen Betten innerhalb von 48 Stunden insbesondere für einen möglichen erhöhten Bedarf an Notfallbehandlungen wieder zur Verfügung stehen. Auf Nachfrage unserer Redaktion teilte das Klinikum Landsberg mit, dass die Frage, was aufschiebbar ist und was nicht, jeder Arzt des Klinikums in Absprache mit seinen Patienten kläre. Oberstes Ziel der oberbayerischen Kliniken bleibt es, stationäre Kapazitäten für die Versorgung aller Notfall- und Intensivpatienten sicherzustellen. Unter dieser Prämisse sind die Anordnungen laut der Regierung weiterhin notwendig: Seit Ende Januar ist bei den Belegungszahlen mit Covid-Patienten im Intensivbereich wieder eine Zunahme zu beobachten. Im Bereich der Normalpflegebetten sind die Neuaufnahmen von Patienten mit der Haupt- oder Nebendiagnose Covid-19 jedoch deutlich angestiegen. Personalsituation in den Kliniken erschwert die Planung Erschwerend kommt laut der Regierung von Oberbayern hinzu, dass die Personalsituation den Kliniken zunehmend Grenzen setzt. Eine betrieblich relevante Zahl an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann krankheitsbedingt, wegen eigener Quarantäne oder zu betreuenden Familienangehörigen ihren Dienst nicht ausüben. Personalausfälle führen in vielen Krankenhäusern bereits zu deutlichen Auswirkungen auf die Dienstplangestaltung. Lesen Sie dazu auch Landkreis Landsberg So ernst schätzt das Landratsamt Landsberg die Corona-Lage ein

Landkreis Landsberg Plus Landkreis Landsberg: An der Impfpflicht scheiden sich die Geister Medizinisch dringliche Operationen wie zeitkritische Herz- oder Tumor-Operationen sind von der Anordnung nach wie vor nicht erfasst, betont die oberbayerische Regierung in ihrer Pressemitteilung. Über die medizinische Dringlichkeit entscheiden allein die behandelnden Ärzte. Soweit aufgrund der Anordnungen bereits geplante Behandlungen abgesagt werden müssen, werden die betroffenen Patientinnen und Patienten darüber von den jeweiligen Krankenhäusern informiert. (lt)

