Landsberg

06:00 Uhr

Das Landsberger Lech Atelier zieht die Kreativen an

Am Samstag steigt auf dem Gelände des Lech Ateliers das Architektenfest.

Plus Am 20. April feiert das Lech Atelier mit einem Fest die Architekten, die für den Fortbestand der Kulturstätte arbeiten. Was bisher erreicht wurde.

Von Dagmar Kübler

Auf dem 7000 Quadratmeter großen Grundstück mit dem ehemaligen Atelier des Landsberger Malers Fritz Paulus startete der Verein Kunst hält Wache 2023 das Kunst- und Kulturprojekt Lech Atelier. Auch wenn dort auf dem Gelände neben der Kläranlage bereits viele Veranstaltungen laufen, so ist baurechtlich noch einiges zu tun. Denn für den derzeitigen Nutzungszweck wurde das Gebäude weder errichtet noch genehmigt.

Jedoch scheint von allen Seiten der gute Wille vorhanden zu sein, für einen weiteren Betrieb eine solide Grundlage zu schaffen – das ist der Eindruck, der im Gespräch mit Besitzer Franz Hartmann entsteht. So hat der Stadtrat im November 2023 seine Zustimmung zu einem Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Sondergebiet Freizeit und Kultur“ gegeben. Die Zusammenarbeit mit dem Bauamt zur Ausarbeitung eines Bebauungsplanes verlaufe sehr gut, betont Hartmann, der auf eine baldige Umsetzung hofft. Zudem laufe parallel ein Genehmigungsverfahren zur Duldung des Altbestands für die Nutzung für kulturelle Zwecke.

