Landsberg

vor 17 Min.

Das „Moritz“ in Landsberg setzt künftig auf ein neues Konzept

Das „Moritz“ am Waitzinger Berg in Landsberg wird derzeit umgebaut.

Plus Der Nachtclub in Landsberg wird derzeit aufwendig umgestaltet. Unsere Redaktion hat sich umgesehen und mehr über das neue Konzept erfahren.

Von Christina Wanner Artikel anhören Shape

Wer hier gerade sein Wasserglas abstellen will, wird sich schwertun – überall, wo man hinblickt, gibt es etwas zu tun. Dekostücke, die einst an der Wand befestigt waren, liegen lose umher, Möbelstücke sind übereinandergestapelt und zur Seite geräumt. Wenige Meter weiter warten zwei neue Kühlschränke in ihrer Verpackung noch auf einen passenden Platz und mittendrin ein junger Mann mit Kreissäge. Nur mit Mühe kann erahnt werden, dass hier einst ein Nachtclub war. Doch die Zeiten sind jetzt vorbei. Nach einer verlängerten Sommerpause gehören die Feiernächte, wie man sie bisher vom Moritz in Landsberg kannte, offiziell der Vergangenheit an. Es gibt ein neues Konzept, das Pächter Claus Moritz und Projektmanager Leopold Michl unserer Redaktion bei einem Besuch in dem ehemaligen Bierkeller vorstellen.

Pächter Claus Moritz verrät die Beweggründe: „Nach der Pandemie hat sich alles verändert, so auch das Weggeh-Verhalten.“ Während Clubs in Großstädten sich von der Zwangspause noch leichter erholen konnten, würden Clubbesitzer in kleineren Städten nach wie vor sichtlich unter der geschwundenen Feierlaune der Bürger leiden. Doch Aufgeben war für den gebürtigen Landsberger keine Option. Stattdessen entschied er sich für den Umbau, um auch weiterhin von Mittwoch bis Samstag Besucher in den Räumen am Waitzinger Berg begrüßen zu dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen