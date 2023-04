Landsberg/Denklingen

18:30 Uhr

Nach dem Baustellenunglück in Denklingen startet der Prozess

Plus Bei einem Baustellenunfall in Denklingen kommen im Oktober 2020 vier Männer ums Leben. Ab kommender Woche wird die Tragödie vor dem Amtsgericht aufgearbeitet.

Von Dominik Stenzel

Ein Baustellunfall in Denklingen erschütterte die Region im Oktober 2020. Auf dem Betriebsgelände eines Bauunternehmens im Gewerbegebiet kamen damals vier Bauarbeiter ums Leben. Sie waren dabei, einen Verbindungstrakt auf dem neuen Firmenareal zu betonieren. Als der Trakt einstürzte, wurden die vier Männer verschüttet und starben noch am Unglücksort. Ab Donnerstag, 20. April, wird die Tragödie vor dem Amtsgericht in Landsberg juristisch aufgearbeitet. Auf der Anklagebank müssen sich die beiden Geschäftsführer des Bauunternehmens verantworten. Was die Staatsanwaltschaft ihnen vorwirft.

Fünf Bauarbeiter waren am 16. Oktober 2020, einem stark verregneten Freitag, damit beschäftigt, eine Betondecke zu errichten, die zwei Gebäudeteile am neuen Firmensitz der Baufirma miteinander verbinden sollte. Als die Konstruktion plötzlich nachgab, wurden zwei 37-Jährige, ein 34-jähriger Kollege und ein 16 Jahre alter Lehrling verschüttet. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften rückte an, doch den Männern war nicht mehr zu helfen. Stunden später wurden ihre Leichen geborgen. Der Obduktionsbericht ergab wenige Tage später: Drei der Bauarbeiter wurden erschlagen, einer erstickte im flüssigen Beton. Ein fünfter Mann wurde bei dem Unglück verletzt.

