Der Unverpacktladen in Landsberg hat zu kämpfen

Wie andere Unverpacktläden tut sich auch ULA in Landsberg schwer. Dabei wollen viele Konsumenten Müll vermeiden. Warum Läden und Käufer nicht zusammenkommen.

Der Trend ist gebrochen. Erstmals schlossen 2022 mehr Läden (44) als neue eröffnet wurden (28). Das besagen Auswertungen des Verbands der Unverpacktläden, die sich jedoch nur auf Mitgliedsbetriebe beziehen. Dazu gehört auch ULA in Landsberg. Dass der Laden, der im April 2021 im Vorderanger eröffnete, noch besteht, liegt daran, dass die elf Gesellschafter nicht aufgeben wollen. Noch nicht.