Landsberg

18:30 Uhr

Die Parkautomaten in Landsberg sollen nutzerfreundlicher werden

An diesem Parkautomaten im Vorderen Anger in Landsberg kann mit Karte bezahlt werden.

Plus Das Parken in Landsberg ist für viele ein Ärgernis. Die Stadt informiert über Verbesserungen für die Nutzer.

Von Thomas Wunder Artikel anhören Shape

Das Parken in der Landsberger Innenstadt sorgt immer wieder für Diskussionen. Zuletzt wurde bemängelt, dass an vielen Automaten keine Kartenzahlung möglich ist und diese auch kein Bargeld wechseln. Die Stadt sicherte immer wieder Verbesserungen zu. In der Sitzung des Stadtrats vermeldete Ernst Müller, der Leiter des Amts für öffentliche Sicherheit und Ordnung, zumindest einen Teilerfolg.

Noch in diesem Jahr soll die Stadt zwei weitere moderne Parkscheinautomaten erhalten, zwei weitere seien bereits bestellt. Noch in diesem Jahr könnte dann laut Stadt an insgesamt neun von 18 Standorten mit Giro- oder Kreditkarte bezahlt werden. Geplant sei, so schnell wie möglich alle verbliebenen, älteren Standard-Parkautomaten auszutauschen. Das sagten Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Ernst Müller erneut in der Stadtratssitzung. Die Beschaffung neuer Parkautomaten hänge nicht nur von verfügbaren Haushaltsmitteln ab. Vielmehr hätten die Hersteller mit Lieferengpässen zu kämpfen. Es gebe Wartelisten für Parkscheinautomaten.

