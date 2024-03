Landsberg

11:30 Uhr

Die Querung durch das ULP-Viertel soll bald eröffnet werden

Plus Die Bauarbeiten im neuen Landsberger Stadtviertel am Papierbach schreiten voran. Beim Projektentwickler ehret+klein gibt es eine Umfirmierung.

Von Dominik Stenzel

Es tut sich was im neuen Landsberger Stadtviertel Am Papierbach. Die ersten BayernHeim-Wohnungen werden bald bezugsfertig sein, im Baufeld B3 an der Von-Kühlmann-Straße und im dahinter angrenzenden Baufeld C sind die Bagger angerollt. Laut Gesamtprojektleiter Marius Jung von ehret+klein ist außerdem geplant, die Querung durch das Viertel zeitnah zu eröffnen.

„Es gibt noch ein, zwei Abhängigkeiten zu klären“, sagt Jung. Ziel sei es jedoch, dass die Verbindung zwischen der Von-Kühlmann-Straße und der Spöttinger Straße inklusive der Bahnunterführung noch im laufenden Monat freigegeben wird. Im vergangenen November war noch ein Eröffnungstermin im Januar anberaumt worden. Der Verzug sei auf die niedrigen Temperaturen Anfang Dezember und zum Teil auch im Januar zurückzuführen, sagt der Projektentwickler.

