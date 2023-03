Landsberg

vor 17 Min.

Die Sanierungsarbeiten am Stadtmuseum starten

Plus Aufwendige Sanierungsmaßnahmen sollen das Landsberger Stadtmuseum im alten Glanz erstrahlen lassen. Doch zunächst verdeckt es ein Gerüst.

Von Vanessa Polednia

Das denkmalgeschützte Gebäude am Lechhochufer ist vollständig eingezäunt. Arbeiter räumen Schutt aus den Räumen, in denen kaum noch etwas an das Museum erinnert. Die Aussicht auf Landsberg ist trotz Baustellenflair einmalig. Damit Einheimische sowie Touristen und Touristinnen diesen Ausblick in Zukunft wieder genießen können, gehen die Sanierungsarbeiten des Stadtmuseums Landsberg nun in die nächste Phase. Am Montag, 6. März, traf sich Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) unter anderem mit dem Bundestagsabgeordneten Michael Kießling sowie den bayerischen Landtagsabgeordneten Alexander Dorow (beide CSU) und Gabriele Triebel (Grüne) zum symbolischen Spatenstich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

