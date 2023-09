Die Stadt Landsberg sucht wieder ein Christkindl.

Die Bewerbungsphase für den himmlischen Job in Landsberg hat begonnen. Während des Christkindlmarkts stehen einige Termine auf dem Programm.

Die Stadt Landsberg hat wieder einen himmlischen Job zu vergeben: Gesucht wird das Landsberger Christkindl 2023. Was von den Bewerberinnen erwartet wird und welche Termine anstehen.

Aus den Fenstern des Historischen Rathauses heraus wird das Christkindl den Christkindlmarkt am Montag, 27. November, feierlich eröffnen und im festlichen Kleid Kinderaugen zum Leuchten bringen, teilt die Pressestelle der Stadt mit. Während des Christkindlmarkts werde das Christkindl an ausgewählten Tagen die kleinsten Besucher im Christkindlhäusl am Hellmairplatz begrüßen und Gespräche führen. Begleitet wird es von einer Engelschar.

Beim Kennenlerngespräch wird auch das Kostüm für das Christkindl probiert

Bewerberinnen sollten zwischen 16 und 20 Jahre alt sein, aus Landsberg kommen und die Weihnachtszeit mit ihren stimmungsvollen Lichtern, dem Duft nach Lebkuchen und festlicher Musik lieben. Das Chritskindl sollte offen auf Menschen zugehen und empathisch mit Kindern umgehen. Wer Interesse hat, soll eine formlose Bewerbung mit Steckbrief (Name, Geburtsdatum, Wohnort, Schule) und Foto bis spätestens 8. Oktober an die Stadt oder an christkind@landsberg.de schicken. Für die Wahl des Christkindls werden die Bewerberinnen zu einem kurzen Kennenlerngespräch mit Kostümprobe eingeladen.

Das Landsberger Christkindl tritt heuer zu folgenden Terminen auf:

Montag, 27. November, 16.30 Uhr: Eröffnung des Landsberger Christkindlmarktes mit anschließender Audienz im Christkindlhäusl

Dienstag, 28. November, 17 Uhr: Audienz im Christkindlhäusl

Dienstag, 5. Dezember, 17 Uhr: Audienz im Christkindlhäusl, anschließend begleitet es den Nikolaus

Dienstag, 12. Dezember, 17 Uhr: Audienz im Christkindlhäusl

Dienstag, 19. Dezember, 17 Uhr: Audienz im Christkindlhäusl

Freitag, 22. Dezember, 19 Uhr: Schlusstag des Christkindlmarkts mit anschließender Audienz im Christkindlhäusl. (AZ)

