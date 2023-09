Ein Abend in Erinnerung an Johnny Cash in Landsberg

Der Musikstar aus Nashville hat auch eine Landsberger Geschichte. Bei einer Konzertlesung steht auch sein Glaube im Fokus.

Zum 20. Todestag von Johnny Cash kam das Künstlerehepaar „Stine und Stone“ zu einer Konzertlesung nach Landsberg. In der voll besetzten Christuskirche der Evangelischen Kirchengemeinde führte Uwe Birnstein in das Leben von Johnny Cash ein. Der Theologe und Musiker hat unlängst ein Buch über Johnny Cash veröffentlicht und verknüpfte das Leben des berühmten Musikers mit den Texten seiner Lieder.

Die unterhaltsame Erzählweise wurde immer wieder unterbrochen durch die Darbietung von bekannten und weniger bekannten Liedern des Musikers aus Nashville. Mit ihrer grandiosen Stimme verzauberte Kerstin Birnstein das Publikum, begleitet durch das hervorragende Gitarrenspiel ihres Mannes.

Johnny Cash lässt sich nicht auf eine Musikrichtung festlegen

An diesem Konzertabend wurde klar: Der Star mit seiner unverkennbaren tiefen und rauen Stimme lässt sich nicht auf eine Musikrichtung festlegen. Neben der Country-Musik waren für den überzeugten und bibeltreuen Christen die Gospels ein wesentlich existenzieller Bestandteil seines Repertoires. Aber auch in der Rockmusik war Cash zu Hause und ist Vorbild für ganze Musikgenerationen. „Stine und Stone" gelang es an diesem Abend das Wesen des Musikers lebendig werden zu lassen und lieferten einen tiefen Einblick in das Glaubensleben von Johnny Cash.

Was vielen nicht bekannt war: Johnny Cash kaufte seine erste Gitarre in Landsberg. Von 1951 bis 1954 war er als US-Soldat in Penzing stationiert – dort hat er seine erste Band gegründet, die „Landsberg Barbarians“. (AZ)

Lesen Sie dazu auch