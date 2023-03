Einblicke in den Horizontalfilterbrunnen im Landsberger Westen

Plus Die Stadtwerke errichten derzeit einen neuen Brunnen in Landsberg. Unsere Redaktion hat sich auf der Baustelle umgesehen.

Von Weitem sind nur ein paar aufeinandergestapelte Betonringe zu erkennen. Sie gehören zu einem 34,5 Meter tiefen Schacht, der Teil des ersten Horizontalfilterbrunnens ist, der in Landsberg gebaut wird. Unsere Redaktion darf sich die Baustelle des künftigen Brunnens von innen ansehen. In einer Transportkiste, die an einem Kran befestigt ist, geht es immer tiefer hinunter. Unten angekommen, erkennt man nur noch ein kleines, rundes Stück Himmel. Der Schacht hat einen Innendurchmesser von drei Metern. An den Wänden markieren verschlossene Löcher die Punkte, an denen später horizontale Rohre angelegt werden. Kaum zu glauben, dass hier im kommenden Jahr schätzungsweise 50 bis 70 Liter Wasser pro Sekunde entnommen werden.

Der neue Brunnen am Ende des Galgenwegs im Westen der Stadt ist der erste Horizontalfilterbrunnen, den die Stadtwerke errichten. Seit den "historisch niedrigen Grundwasserständen" in den Jahren 2018/19 ist der Bau des Brunnens in Planung. "Damals verminderte einer unserer Brunnen seine Pumpleistung, da der Grundwasserspiegel zu niedrig war", sagt Martin Michl, Leiter Planung Wasserversorgung der Stadtwerke. Bisher gibt es im Stadtgebiet vier Vertikalbrunnen und zwei Quellfassungen, die die 30.000 Einwohner der Stadt mit 1,7 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr versorgen. Dazu kommen noch Industrie und Gewerbe (350.000 Kubikmeter) sowie einzelne Gebiete außerhalb Landsbergs. Insgesamt entnehmen die Stadtwerke rund 2,3 Millionen Kubikmeter Wasser im Jahr.

LT-Mitarbeiterin Liv Wohlfahrt und Norman Schmidt von der Firma Abt auf dem Weg nach unten. Foto: Thorsten Jordan

Auch im Moment ist der Grundwasserspiegel niedrig. Grund dafür ist der fehlende Niederschlag über den Winter. "Durch die Klimakrise wird uns das Thema Trinkwasserversorgung auch die nächsten Jahre noch viel beschäftigen", sagt Martin Michl. Um vorzusorgen, werde nun eine Brunnenanlage gebaut, die auch bei niedrigem Grundwasserstand geeignet ist. Und das funktioniert so: Statt nur einem vertikalen Brunnenschacht werden bei einem Horizontalfilterbrunnen noch zusätzlich horizontal in der Erde liegende Filterstränge angeschlossen. Beim neuen Brunnen am Galgenweg sind das drei Filterstränge: zwei 16 Meter lange Rohre und ein 20 Meter langes Rohr, die sternförmig um den Brunnenschacht angeordnet sind, und so das Grundwasser großflächig entnehmen.

Taucher entfernen Lehm und Schmutz aus dem Tunnel

Vorteil dieses Brunnens ist laut Michl, dass auch Bereiche mit wenig Grundwasser erreicht und genutzt werden. Durch die optimierte Entnahme sinke der Grundwasserspiegel nicht so drastisch. Das Ziel sei es, die horizontalen Entnahmerohre so nah wie möglich an der wasserundurchlässigen Schicht, auf der sich das Grundwasser sammelt, anzubringen. So könne der Brunnen auch bei sehr niedrigem Grundwasserstand noch Wasser fördern. "Vor zwei Wochen waren professionelle Taucher vor Ort, um den Grund des Schachts von Lehm und Schlamm zu reinigen", sagt Martin Michl. "Schon diese wenigen Zentimeter machen später einen Unterschied von fünf Litern pro Sekunde aus."

Martin Michl (links) ist bei den Stadtwerken für die Planung der Wasserversorgung zuständig. Foto: Thorsten Jordan

Seit August 2022 wird im Landsberger Westen gebaut. Mittlerweile ist der Bau des Brunnenschachts abgeschlossen. Die Firma Abt Wasser- und Umwelttechnik ist dafür zuständig. Sie hat bereits alle anderen Brunnen der Stadtwerke gebaut. Nun wird markiert, wo später die Filterstränge laufen sollen. Dort wird in den nächsten Wochen gebohrt und die Erde in 30 Metern Tiefe mit Filterkies gefüllt, um später die Entnahmerohre ohne Hindernisse montieren zu können. Insgesamt müssen laut Michl 72 Bohrungen durchgeführt werden, wobei eine Bohrung mindestens einen Tag dauert. Im Anschluss werden zwei Pumpen montiert sowie das Brunnengebäude inklusive Stromanschluss und Elektro- und Maschinentechnik gebaut. Geplant ist, die Anlage im Frühjahr 2024 in Betrieb zu nehmen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich nach aktuellen Berechnungen auf rund 2,24 Millionen Euro. "Die Investition lohnt sich, um die Menschen in und um Landsberg auch in Zukunft mit qualitativ hochwertigem Wasser zu versorgen", sagt Martin Michl.

