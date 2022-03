Eine „bahnbrechende“ Entdeckung im Landsberger Stadtmuseum

Plus Das Neue Stadtmuseum in Landsberg wird saniert. Wie der Planungsstand ist und welche Kosten kalkuliert werden, stellen die Architekten im Stadtrat vor.

Das Neue Stadtmuseum wird in den kommenden Jahren kernsaniert und im neuen Glanz und mit neuen Inhalten erstrahlen. Wie es um den aktuellen Planungsstand steht und wie hoch die Kosten werden sollen, stellte Stefan Schrammel vom gleichnamigen Architekturbüro aus Augsburg gemeinsam mit Martin Geck im Stadtrat vor. Museumsleiterin Sonia Fischer hatte zuvor im Bildungsausschuss die inhaltliche Konzeption präsentiert, die parallel läuft. Ein Jahr haben sich Schrammel und weiteres Fachpersonal mit der „intensiven Voruntersuchung“ beschäftigt.