Landsberg

vor 18 Min.

Eine Geburtstagstorte sorgt im Stadttheater für Aufregung

Plus Das Ensemble vom „Theater Fritz und Freunde“ gastiert in Landsberg. Die Abenteuer von Pettersson und Findus begeistern die Kinder.

Von Hertha Grabmaier

Kinder lieben die in 36 Sprachen übersetzten lustigen Geschichten des schwedischen Schriftstellers vom kauzigen Pettersson und seinem sprechenden Kater Findus. Der liebt Geburtstags-Pfannkuchen-Überraschungstorten so sehr, dass sein Geburtstag gleich dreimal im Jahr gefeiert wird. Klein und Gross, Jung und Alt, Alle fieberten mit, im voll besetzten Stadttheater, ob es in dem etwas chaotischen Haushalt gelänge „Eine Geburtstagstorte für die Katze“ auf den Tisch zu bringen.

Vor zehn Jahren hatte das Augsburger „Theater Fritz und Freunde“ schon einmal die Geschichte aus dem 1984 erschienenen ersten Band der beliebten Kinderbuchreihe in Landsberg auf die Bühne gebracht. „Wir kommen sehr gerne nach Landsberg“, versicherte der Pettersson-Darsteller Fritz Weinert. Das Bühnenbild hat die Augsburger Künstlerin Dorothea Dudek liebevoll gestaltet: mit dem kleinen drehbaren Häuschen, neben Werkstatt und Hühnerstall, umgeben von reichlich Früchte tragenden Apfelbäumen. Das Bühnenbild glich mit seinen vielen kleinen Details den fantasievollen Illustrationen der beliebten Kinderbuchreihe.

