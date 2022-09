Eishockey: Neue Hymne und mehr - der HC Landsberg vor dem Saisonstart

Für den HC Landsberg beginnt die neue Saison in der Eishockey-Oberliga. Der Verein präsentiert erstmals eine Hymne und verrät, was beim Saisonauftakt geboten sein wird.

Nach einer durchaus zufriedenstellenden Vorbereitung mit vier Siegen aus sechs Spielen startet der HC Landsberg am Freitag, 30. September, in die neue Saison in der Eishockey-Oberliga Süd. Zu Gast im ersten Heimspiel ist der EV Füssen. Bei diesem Spiel wird den Fans auch abseits des Eises einiges geboten, wie der Verein mitteilt.

Direkt vor dem Spiel wird um 19.45 die neue Hymne der Riverkings veröffentlicht und präsentiert werden. Dazu hatten sich auf eine Faninitiative hin, der aus Landsberg stammende „In-Extremo“-Schlagzeuger Specki T.D. mit den ehemaligen Mitgliedern seiner ersten Band OSSB, Martin Fuchs, Olli Miller und Christoph Kantsperger zusammengetan und den Song eingespielt. Ex-HCL-Spieler Johannes „Jojo“ Hicks, der inzwischen international bekannte Autor diverser Fernseh- und Spielfilme, Korbinian Hamberger, sowie auch Specki T.D. steuerten den Text bei. Mit an Bord ist auch die Landsberger Eishockeylegende Gerhard Petrussek mit einem Spezialauftritt.

Der HC Landsberg bietet noch Dauerkarten an

"Herausgekommen ist dabei eine emotional-rockige Hymne mit Ohrwurm-Charakter, gewürzt mit jeder Menge Humor und Selbstironie. Neben dem Genuss im Stadion kann die Hymne ab 30. September, 20 Uhr, auch auf allen gängigen Plattformen im Internet gekauft oder gestreamt werden", teilt der Verein mit. Der Song heißt „Wir sind die Riverkings! Die Interpreten nennen sich EL LABOGA. Die Saison offiziell eröffnen werden mit dem Puckdrop Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV) und Sascha Mölders (früherer Fußballprofi und heute Spielertrainer des Bayernligisten TSV Landsberg).

Karten aller Kategorien für dieses Spiel gibt es ab sofort im Internet, im Reisebüro Vivell am Landsberger Hauptplatz und an der Abendkasse. Dauerkarten sind auch online beim HCL erhältlich. (AZ)

