Landsberg

vor 16 Min.

Landsberger hat bei einem Fahrradunfall am Katharinenberg großes Glück

Der Landsberger Daniel Schmies hatte bei einem Unfall im September an der Einmündung der Dominikus-Zimmermann-Straße in die Katharinenstraße einen Schutzengel. Nur wenige Wochen zuvor verunglückte ein Rennradfahrer an genau derselben Stelle tödlich.

Plus Im August stirbt ein Radler nach einem Unfall am Katharinenberg. Der Landsberger Daniel Schmies hat in einer ähnlichen Situation einen Schutzengel.

Von Dominik Stenzel Artikel anhören Shape

Daniel Schmies hatte an einem Donnerstagvormittag im September einen Schutzengel. Wie so oft war er auf der Katharinenstraße mit dem Rad Richtung Innenstadt unterwegs, als ihn ein aus der Dominikus-Zimmermann-Straße kommender Lastwagen beim Abbiegen übersah. Der 42-Jährige konnte durch starkes Abbremsen gerade noch einen Zusammenstoß verhindern – dennoch verletzte er sich. In Schmies' Augen müsste die Stelle, an der sich nur wenige Wochen zuvor ein tödlicher Unfall mit einem jungen Rennradfahrer ereignete, dringend entschärft werden. Auch Ulrike Gömmer, Verkehrsreferentin im Stadtrat, sieht Handlungsbedarf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen