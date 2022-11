Das sagen Fieranten zum Start des Landsberger Christkindlmarkts

Plus Vor der Eröffnung des Landsberger Christkindlmarkts haben die Fieranten viel zu tun. Später trotzen viele Gäste dem schlechten Wetter, um dem Christkindl zu lauschen.

Erstmals gibt es den Landsberger Christkindlmarkt auf vier Marktplätzen: auf dem Hauptplatz, dem Roßmarkt, dem Infanterieplatz und am Georg-Hellmair-Platz. Stunden vor dem offiziellen Start werden noch Maschinen repariert oder die letzten Handgriffe erledigt, bevor das Christkind mit Anbruch der Dunkelheit eine gesegnete Zeit wünscht. Wie finden die Fieranten die neue Aufteilung nach der langen Pause?