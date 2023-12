Landsberg

14:24 Uhr

Es wird wohl doch kein Thermozelt in Landsberg aufgestellt

Die Flüchtlingsunterkunft an der Hermann-Köhl-Straße in Landsberg soll erweitert werden.

Plus Der Stadtrat stimmt einer Erweiterung der Flüchtlingsunterkunft an der Hermann-Köhl-Straße zu. Ein Zelt ist an dem Standort aber unwahrscheinlich.

Von Dominik Stenzel

Nach einem einstimmigen Beschluss des Landsberger Stadtrats dürfen künftig bis zu 180 Geflüchtete am Standort an der Hermann-Köhl-Straße untergebracht werden. Ein Thermozelt wird aber wohl nicht aufgebaut. Das Landratsamt bevorzugt eine andere Lösung.

Die ursprünglichen Planungen sind in der Sitzungsvorlage zusammengefasst. Demnach sucht das Landratsamt für die Unterbringung von Asylbegehrenden weiter dezentrale Unterbringungsmöglichkeiten. In diesem Zusammenhang gibt es Überlegungen, die bestehende Unterkunft an der Hermann-Köhl-Straße kurzfristig durch ein Thermozelt zu erweitern. Ein solches Zelt sollte für circa drei bis sechs Monate aufgestellt werden, um zumindest die Wintermonate zu überbrücken. Grundsätzlich braucht es für eine Erhöhung der Kapazitäten die Zustimmung des Stadtrats. Aktuell sind rund 90 Personen regelmäßig in dem ehemals gewerblich genutzten Gebäude untergebracht.

