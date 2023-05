Fahrrad-Demo will den Schutz von Kindern und Jugendlichen verbessern

Das Aktionsbündnis Kidical Mass will das Radfahren in Städten sicherer machen. Die Forderungen sind vielfältig.

Unter dem Motto "Straßen sind für alle da“ startet die sogenannte Kidical Mass am Samstag, 6. Mai, um 11 Uhr am Parkplatz in der Kühlmannstraße in Landsberg. In über 400 Orten in ganz Deutschland und vielen weiteren Ländern wird durch das Aktionsbündnis Kidical Mass für bessere Bedingungen für radfahrende Kinder und Jugendliche demonstriert.

Alle Kinder und Jugendlichen sollen sich sicher und selbstständig mit dem Fahrrad und zu Fuß bewegen können – auf dem Weg zur Schule, zu Freundinnen und Freunden, zum Sportverein oder Spielplatz. "Davon sind wir in Landsberg aber noch ein ganzes Stück entfernt. Wir brauchen dringend ein geschütztes, kindertaugliches Radwegenetz, viel mehr Tempo 30 im Ort und Schulstraßen ohne Autoverkehr“, sagt Manfred Doppler, der die Aktion in Landsberg organisiert.

Was die Organisatoren der Demo in Landsberg fordern

Er und seine Mitstreiter fordern geschützte oder baulich getrennte, breite Radwege an Hauptverkehrsstraßen und Landstraßen sowie geschützte Kreuzungen, Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen innerorts, Schulstraßen und Zonen ohne Autoverkehr, Fahrradstraßen und Fahrradzonen als flächendeckendes Netz und Grundlage für ein sicheres Schulwegnetz sowie Straßen ohne Durchgangsverkehr in Wohngebieten.

"Wir laden alle Eltern mit ihren Kindern und natürlich auch Radlerinnen und Radler ohne radelnden Nachwuchs ein, sich an der Demonstration zu beteiligen und im geschützten Rahmen durch Landsberg radeln und damit ein deutliches Zeichen für den Radverkehr in Landsberg zu setzen", sagt Manfred Doppler.

Die Kidical Mass ist eine weltweite Bewegung, die 2007 in Oregon begann. Seit 2017 gibt es sie auch in Deutschland. Bei bunten Fahrraddemos erobern Radfahrende von 0 bis 99 Jahren die Straße. Ziel der Kidical Mass sind kinder- und fahrradfreundliche Städte und Gemeinden. Das Aktionsbündnis besteht aus über 250 lokalen Organisationen und Initiativen. (AZ)

Lesen Sie dazu auch