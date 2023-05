Fahrradfahrerin wird in Landsberg angefahren: Die Polizei sucht Zeugen

Eine Frau fährt in Landsberg mit ihrem Wagen eine Radfahrerin an. Zunächst entschuldigt sie sich noch, setzt anschließend ihre Fahrt aber fort.

Am Freitagmittag gegen 13.25 Uhr ist im Bereich der Münchener Straße eine Fahrradfahrerin angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde die 33-jährige Landsbergerin im dortigen Kreisverkehr von einer Autofahrerin gestreift, die diesen zur Neuen Bergstraße verlassen wollte.

Die Radfahrerin stürzte. Die Pkw-Fahrerin und zwei Zeugen, die an der Bushaltestelle an der Neuen Bergstraße warteten, halfen ihr auf. Die Autofahrerin entschuldigte sich mehrfach, fuhr dann aber weiter. Ein Personalienaustausch fand nicht statt, auch wurde die Polizei nicht unverzüglich verständigt. Die Fahrradfahrerin zog sich durch den Sturz leichte Verletzungen zu, so die Polizei.

Die Polizeiinspektion Landsberg bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zu der Pkw-Fahrerin und den beiden Zeugen, die von der Bushaltestelle aus zu Hilfe eilten. (AZ)

