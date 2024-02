Landsberg

vor 52 Min.

Fette Stücke beim Jahreskonzert der Landsberger Stadtjugendkapelle

Plus Die Musikerinnen und Musiker zeigen ihr vielfältiges Können im Landsberger Sportzentrum. Am Ende gibt es drei Zugaben.

Von Christina Böltl

Unter dem Motto „Fette Stücke“ begeistern die Stadtjugendkapelle und das Musikschulblasorchester auch dieses Jahr das Publikum bei ihrem Jahreskonzert im gut gefüllten Landsberger Sportzentrum. Zwischen den Musikstücken blieb auch noch Zeit, Danke zu sagen.

Das Wichtigste bei so einem Jahreskonzert ist wohl, dass alle zusammenhelfen, um es auf die Beine zu stellen. So packte das Orchester am Abend vorher beim Aufbau bereits tatkräftig mit an, bis gegen 1 Uhr das Sportzentrum schließlich konzertfertig war. Doch von Müdigkeit ist bei den Musikern nichts zu merken als die „Bambini“ des Musikschulblasorchesters mit dem atmosphärischen „Imagasy“ von Thiemo Kraas das Konzert eröffnen.

