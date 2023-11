Handtaschendiebstahl in einem Landsberger Supermarkt

Eine Frau lässt beim Einkaufen in einem Supermarkt in Landsberg einen Moment ihre Handtasche aus den Augen: Das nutzt ein bislang unbekannter Dieb aus.

Im Kaufland-Supermarkt in Landsberg ist am Freitag gegen 14.30 Uhr einer 70-jährigen Frau die Handtasche gestohlen worden. Laut Polizeibericht nutzte eine bislang unbekannte Person einen Moment der Unachtsamkeit und entwendete der Landsbergerin die am Einkaufswagen hängende Handtasche, als die Frau ihre Einkäufe tätigte. Der Beuteschaden beläuft sich auf 150 Euro. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Landsberg unter der Telefonnummer 08191/9320 zu melden. (AZ)

