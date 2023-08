Landsberg

06:00 Uhr

Ihre Kunstwerke beleuchten das Lech-Atelier in Landsberg

Plus Maximilian Lang und Philipp Ziegler sind Teil des neuen Kunstprojekts im Landsberger Lech-Atelier. Wie das Gelände für ein großes Festival vorbereitet wird.

Von Dagmar Kübler

Maximilian Lang und Philipp Ziegler gehören zu der Gruppe junger Künstler, die sich beim Kunstprojekt Lech-Atelier einbringen. Mit ihrem Unternehmen Open Arts schaffen sie Lichtkunstwerke für Festivals und Events – und werden auch beim Festival am 14. August mit ihren Lichtinstallationen die Wäldchen um die große Wiese vor der Bühne des neuen Lech-Ateliers in märchenhafte Räume verwandeln.

Auf dem 7000 Quadratmeter großen Gelände, das direkt an die Kläranlage im Norden von Landsberg angrenzt, ist in den vergangenen Wochen viel passiert. Auch Max Lang und Philipp Ziegler haben kräftig mitgeholfen. So musste erst einmal der Wildwuchs in dem die Wiese säumenden Wäldchen dezimiert werden, um dort Wege zu schaffen. Inzwischen sind dort Ruhespots entstanden, Räume in der Natur. Die ersten Lichterketten schlängeln sich schon an Baumstämmen hoch, Strahler sind am Boden aufgestellt, die einmal die Baumwipfel in unterschiedlichen Farben beleuchten werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

