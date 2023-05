Landsberg

Im Jesuitenkolleg in Landsberg sollen Wohnungen entstehen

Das Jesuitenkolleg im Heilig-Geist-Spital in Landsberg soll künftig vor allem Wohnungen beherbergen. Das Foto zeigt den Innenhof.

Plus Die Räume im Jesuitenkolleg in Landsberg stehen aktuell größtenteils leer. Jetzt wird dem Stadtrat die künftige Nutzung vorgestellt.

Von Thomas Wunder

Was tun mit den Räumen des ehemaligen Jesuitenkollegs im Heilig-Geist-Spital in Landsberg? Diese Frage stellen sich Stadtrat und Verwaltung seit dem Auszug des Pflegeheims der Heilig-Geist-Stiftung in das benachbarte neue Gebäude der Caritas Anfang 2018. Ende Juni vergangenen Jahres wurde eine Lösung gefunden, die auch dem Stiftungszweck entspricht und die Stiftung finanziell nicht überlastet. Über das kommunale Wohnraumförderprogramm sollen rund 20 Wohnungen geschaffen werden. Jetzt wurde dem Stadtrat das Nutzungskonzept vorgestellt.

Überlegungen, wie das Heilig-Geist-Spital künftig genutzt werden soll, gibt es seit 2016. Damals wurde ein Konzept zur Nachnutzung für Volkshochschule, Museum, Büroflächen, Tafel und Wohnungen vorgelegt. Es scheiterte jedoch an der fehlenden Finanzierung. Ende Juni 2022 referierte Kämmerer Alexander Ziegler im Stadtrat über die Schaffung von Wohnraum durch das kommunale Wohnraumförderprogramm. Anfang Dezember 2022 erfolgte die Vergabe der Planungsleistung Architektur an das Büro Schrammel Architekten Stadtplaner aus Augsburg.

