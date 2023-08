Landsberg

13:14 Uhr

In Erpfting entstehen aus einfachen Autoanhängern Minicamper

Plus Monika Frei aus Erpfting hat vor zwei Jahren eine außergewöhnliche Idee. In ihrer Werkstatt verwandelt sich ein Autoanhänger in ein gemütliches Zuhause auf Zeit.

Wenn Ihnen auf der Straße ein Anhänger mit Plane begegnet, dann könnte sich darunter etwas ganz Außergewöhnliches befinden: Ein Zuhause auf Zeit auf Rädern. Denn es könnte einer der Minicamper sein, die Monika Frei aus Erpfting in ihrer Freizeit baut und verkauft.

Eine schwere Krankheit hat die heute 60-jährige Bankangestellte vor drei Jahren dazu gebracht, ihrem Leben noch einmal einen neuen Sinn zu geben. "Wenn das Schicksal mal zugeschlagen hat, schiebt man nichts mehr auf die lange Bank", sagt sie und hat sich einen schon länger gehegten Traum realisiert. Die Idee zu ihrem Mini-camper, den sie liebevoll "MiCa" nennt, kam ihr 2020, als sie gemeinsam mit ihrem Bruder und dessen Familie einen Campingurlaub antreten wollte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

