In Landsberg geparktes Auto angefahren und geflüchtet

Auf einem Parkplatz in Landsberg wird ein Pkw beschädigt. Der Verursacher flüchtet und wird jetzt gesucht.

Am Mittwoch zwischen 13.30 und 13.50 Uhr ist ein auf dem Parkplatz eines Schnellimbisses in der Augsburger Straße in Landsberg geparkter Opel im Bereich der linken Front angefahren und erheblich beschädigt worden.

Laut Polizeibericht setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerkannt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Die Polizeiinspektion Landsberg bittet unter der Telefonnummer 08191/9320 um sachdienliche Hinweise. (AZ)

